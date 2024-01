O exato momento em que o rei Charles soube da morte da mãe

Charles III descobriu que sua mãe, a rainha Elizabeth II, havia falecido durante uma viagem de carro, horas depois de tê-la visitado.

A revelação foi feita por Robert Hardman na mais recente biografia de Charles, intitulada 'A Construção de um Rei: Rei Charles III e o Monarca Moderno', onde são revelados detalhes sobre a ascensão ao trono e a morte de Elizabeth II.

No terceiro capítulo, Hardman descreve: "O rei Charles III assumiu o trono quando estava ao volante. Para ser mais preciso, ele tinha acabado de sair da B976 na entrada traseira da propriedade de Balmoral e estava conduzindo por uma parte do mundo tão querida e familiar para ele quando soube que era soberano do Reino Unido e de quatorze outros reinos, cobrindo uma grande parte da superfície do planeta"

Leia Também: Morre Gary Graham, de 'Star Trek: Enterprise' e 'Alien Nation', aos 73 anos