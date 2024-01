Simone Mendes se recupera bem após cirurgia de reparações estéticas

A cantora Simone Mendes usou os stories do Instagram nesta quarta-feira (24) para contar aos fãs que realizou algumas cirurgias estéticas na terça-feira (23). Ela também falou sobre como está se sentindo após o procedimento.

"Oi, minha galera. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Eu fiz a cirurgia anteontem. Eu havia gravado os vídeos anteriores para soltar hoje porque sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok", começou a cantora.

"Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Estou aqui me recuperando dos reparos que fiz, das minhas plásticas", disse. "Inchada é normal, pois hoje faz 2 dias de cirurgia", acrescentou ela na legenda do vídeo.

No vídeo que gravou com seu médico, Jorge Cambraia, a artista explicou o que mudaria em seu corpo. "Faremos algumas coisas bem pontuais, uma cirurgia bem menor do que a da última vez".

"Dessa vez, vamos fazer algo mais simples, um procedimento mais simples, basicamente para melhorar a qualidade da pele", completou o cirurgião. "O processo de gestação e oscilação de peso distende a pele, a deixa mais fina, mais propensa a flacidez e estrias", disse o médico.

Simone disse que está animada com os resultados da cirurgia e que em breve compartilhará mais detalhes com seus fãs.

