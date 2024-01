MC Melody revela nome verdadeiro e idade; e surpreende internautas

A cantora MC Melody, que começou a carreira aos 8 anos de idade, revelou nesta quinta-feira (25) seu nome verdadeiro e idade, desmistificando uma polêmica que a acompanha desde o início de sua trajetória.

A funkeira, que se chama Gabriella Abreu Severino, disse que fará 17 anos em 4 de fevereiro. Ela também contou que sua irmã, Bella Angel, também usa nome artístico e se chama Isabella Severino.

As revelações foram feitas em uma caixinha de perguntas no Instagram, onde Melody respondeu a perguntas dos fãs. Ela disse que decidiu compartilhar as informações para acabar com as dúvidas sobre sua idade.

"Tenho 16 anos, mas não por muito tempo. Faço 17 em nove dias", disse a cantora. "Eu tinha 5 anos e tu ainda tinha 16", brincou um fã. "Então, né (risos)", respondeu Melody.

A adultização de Melody sempre foi um tema de debate. A cantora começou a carreira com um visual mais maduro, o que levou muitos a questionar sua idade.