Ficção ou realidade? Keanu Reeves 'flagrado' com muletas e gelo no joelho

Keanu Reeves foi flagrado de muletas e com gelo no joelho no set do seu mais recente filme, 'Boa Sorte'.

Na última quinta-feira, o ator de 59 anos foi fotografado durante uma pausa nas filmagens, segundo a revista People.

Nas imagens, que já circulam nas redes sociais, Reeves aparece com um casaco bege, calças cinza e gravata verde, pantufas, muletas e gelo no joelho.

Vale lembrar que o filme 'Boa Sorte' conta também com a participação dos atores Seth Rogen e Keke Palmer.

Keanu Reeves pictured hobbling on crutches with ice pack around his knee on set - after detailing gruesome John Wick set accidents - via https://t.co/UqH4RuBYk0 https://t.co/26v56KHCgn — Dennis Hendrickson (@DenHendrickson) January 26, 2024

