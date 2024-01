Robert De Niro: "Sou um pai com 80 anos e isso é ótimo"

Robert De Niro não podia ser um papai mais 'coruja'! Numa entrevista que deu à revista AARP Magazine, o ator falou sobre a paternidade e da filha bebê, que teve em comum com Tiffany Chen, sua namorada, no ano passado.

"Sou um pai com 80 anos e isso é ótimo", afirmou.

"Tudo aquilo pelo qual sou consumido ou com o que me preocupo desaparece quando olho para ela", afirmou, visivelmente orgulhoso e com lágrimas nos olhos.

Vale destacar que a menina nasceu em maio de 2023.

De Niro já tinha seis filhos: Drena, de 52 anos, e Raphael, de 47, do anterior casamento com Diahnne Abbott, os gêmeos Aaron e Julian, de 28 anos, da relação com Toukie Smith, e Elliot, de 25 anos, assim como Helen, de 12, que nasceram do relacionamento com Grace Hightower.