Drew Barrymore revela que foi enganada em 'app' de encontros

A apresentadora Drew Barrymore, de 48 anos, revelou no programa "The Drew Barrymore Show", na sexta-feira (26), que foi enganada em um aplicativo de namoro.

A atriz contou que conheceu um homem que se dizia ser o quarterback do Los Angeles Rams, equipe de futebol americano. Ela ficou animada com a possibilidade de conversar com alguém que gostava do mesmo esporte que ela.

"Eu estava tão frustrada por ser uma menina de Los Angeles que adora futebol e nós não tínhamos nenhuma equipe", disse Barrymore. "Então mudei-me para Nova York e aqui temos duas equipes. É um prazer conhecer você, meu nome é Drew."

No entanto, o homem logo revelou que não era quem dizia ser. Ele era, na verdade, um músico que se divertia com a brincadeira.

Barrymore disse que se sentiu enganada com a experiência. "Ele não era o quarterback dos L.A. Rams", afirmou. "Era um músico que achava que estava sendo querido."

O interlocutor de Barrymore no programa, Ross Mathews, brincou com a situação. "Eu tinha uma fantasia de que você seria como a nova Taylor Swift, estaria nos jogos", disse ele, em referência ao namoro da cantora com Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs.

Para Barrymore, porém, não era a ideia de namorar um jogador de futebol que a deixava entusiasmada, mas a perspetiva de conversar sobre o esporte com alguém que o conhecesse bem.

