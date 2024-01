Taylor Swift e Travis Kelce trocam beijo apaixonado no campo após vitória

Taylor Swift e Travis Kelce comemoraram a vitória importante do Kansas City Chiefs sobre o Baltimore Ravens, que garantiu a presença da primeira equipe na edição de 2024 do Super Bowl, com um beijo apaixonado.

Assim que o apito final foi dado, Taylor desceu dos camarotes até ao gramado e abraçou com força o companheiro, jogador da equipe vencedora.

Emocionada, Taylor foi fotografada parabenizando o namorado e os dois deram um beijo apaixonado que foi registrado pelos fotógrafos presentes no local.

Taylor Swift estará em turnê em Tóquio entre os dias 7 e 10 de fevereiro, pelo que não se sabe se conseguirá comparecer ao Super Bowl, considerado um dos maiores eventos esportivos do mundo, que acontecerá no próximo dia 11.

Vale ressaltar que esta é a segunda vez consecutiva que os Kansas City Chiefs disputam o Super Bowl. No ano passado, saíram vencedores, batendo o San Francisco 49ers.

Veja na galeria as fotos deste momento especial de Taylor Swift e Travis Kelce.

