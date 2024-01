Avião de Murilo Huff cai em vala em Goiânia; cantor e equipe estão bem

O avião privado do cantor Murilo Huff, ex-companheiro da falecida Marília Mendonça, caiu em uma vala no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (29). No entanto, um comunicado foi emitido para acalmar os fãs.

"Murilo Huff e sua equipe estão em turnê nos Estados Unidos. O avião do cantor estava em manutenção periódica em Goiânia, e durante o procedimento houve uma intercorrência técnica durante os ensaios em solo", começou o comunicado.

"Para esse tipo de tarefa não há a intenção de voo e é feita em solo e sem passageiros a bordo, somente a equipe técnica, que não sofreu nenhum dano físico. A aeronave já foi liberada pelo CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que dispensou investigações, por ser caracterizado como incidente de pequena relevância", continuou.



© Instagram_murilohuff

O cantor fez ainda um vídeo frisando que "está tudo bem" e que não está no Brasil, mas sim nos EUA. Veja o vídeo na galeria.

