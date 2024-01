Famosos que foram expulsos do avião (e já em 2024)! - Para muita gente, voar pode ser uma experiência tensa e frustrante. Mas enquanto algumas celebridades têm razões de sobra para ficarem chateadas por terem sido retiradas de voos, a exemplo de motivos de sobrecarga da aeronave, outras tiveram sua (grande) parcela de culpa... É que certos passageiros famosos protagonizaram barracos épicos, envolvendo desde ataques de estrelismo, agressões e embriaguez. Alguns casos até culminaram em prisões, sabia? Inclusive, a cantora e ex-modelo Samantha Fox foi recentemente removida de um voo da British Airways antes da decolagem. A estrela pop de 56 anos embarcou no voo para Munique, em Londres, mas supostamente brigou com outra passageira. A aeronave foi forçada a retornar da pista até o portão de embarque onde a dona dos hits 'Touch Me' e 'Nothing's Gonna Stop Me Now' foi detida. A polícia informou que prendeu uma mulher na casa dos 50 anos "sob suspeita de estar bêbada a bordo de um avião". Os restantes dos passageiros também tiveram que desembarcar do avião porque o voo foi cancelado em virtude da confusão. Samantha Fox teria passado uma noite na cadeia. Na galeria, descubra as razões pelas quais outros astros e estrelas foram expulsos de aviões! E tem alguns brasileiros nessa lista...

© Getty Images