Famosos gringos e brasileiros que têm cidadania de dois países - Muitas celebridades têm dupla cidadania por várias circunstâncias da vida. Algumas delas nasceram em um país, mas ainda pequenos foram viver com os pais em outra nação. Ou mesmo, conseguiram tirar a cidadania porque são filhos de imigrantes. Há também o caso de famosos que conseguiram esse direito após anos trabalhando no exterior ou porque precisaram fugir da guerra! Clique na galeria e conheça as estrelas que têm dupla nacionalidade e você talvez não sabia! Você vai se surpreender com os artistas brasileiros que também são gringos!

© <p>Tv Globo</p>