Rei Charles III vai abdicar do trono na próxima década, diz ex-mordomo

Paul Burrell, ex-mordomo da princesa Diana, não tem grandes dúvidas: o rei Charles III deverá abdicar do trono e entregá-lo ao filho William na próxima década.

Paul, que trabalhou para a princesa de Gales entre 1987 e a sua trágica morte, em 1997, falou com o New York Post e referiu que o atual monarca britânico, de 75 anos, poderá planejar a sua renúncia e repetir assim o que foi feito no início deste ano pela rainha Margrethe II da Dinamarca.

"Acho que isso vai acontecer neste país. Acho que o rei e a rainha vão dedicar 10 anos a este cargo, acho que este é um plano de 10 anos", fez notar Paul ao jornal norte-americano, referindo-se a Charles e Camilla.

O ex-mordomo real disse ainda que a ideia das renúncias na realeza já se tornaram mais aceitáveis na Europa, o que motivará ainda mais o rei Charles a tomar essa mesma decisão. "Não creio que ele queira continuar sendo rei quando os chefes coroados da Europa descobrirem que podem entregar o trono aos seus herdeiros e vê-los tornarem-se monarcas e a desfrutarem disso", fez notar.

Paul Burrell explicou também que para rainha Elizabeth II a abdicação não era sequer hipótese, até porque a falecida monarca "veio de uma geração diferente" e "foi moldada durante toda a sua vida para esse papel".

Por fim, Paulo refere que a ascensão de William ao trono "completaria o círculo" e que o país irá ver com bons olhos o filho de Diana a ascender ao cargo.