Mel Maia está apaixonada por um português e por Portugal; veja as fotos

A atriz Mel Maia, de 19 anos, assumiu no início de 2024 o namoro com o surfista português João Maria Pereira, de 18 anos, natural de Viana do Castelo. E foi justamente no país europeu que o casal decidiu passar as primeiras férias do ano.

Mel Maia e João Maria Pereira refugiaram-se no Norte de Portugal, como a atriz tem mostrado nas redes sociais. As fotos publicadas não deixam dúvidas de que o relacionamento está indo muito bem.

Nas últimas publicações, a atriz revelou estar em Viana do Castelo, cidade natal do namorado. É possível que Mel Maia tenha aproveitado para conhecer a família de João.

A galeria mostra algumas das imagens deixadas por Mel Maia no Instagram, que mostram a atriz curtindo as férias em Portugal.

