Virginia Fonseca e mais famosos que sofrem de TDAH! - Quando pensamos em distúrbios de aprendizagem, a dislexia é a primeira que vem à mente. É uma condição que afeta as áreas de processamento da linguagem do cérebro e torna desafiadora a leitura e a conexão dos sons da fala com letras e palavras. A dislexia é o distúrbio de aprendizagem mais comum, mas há vários outros que merecem atenção, como a discalculia, que envolve dificuldades na compreensão da aritmética. Além disso, há a dispraxia, um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de planejar e executar tarefas motoras, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), que pode resultar em níveis excessivos de comportamentos hiperativos e impulsivos, levando a dificuldade de concentração e de permanecer quieto. Aumentar a conscientização sobre essas condições é crucial para garantir que as pessoas recebam assistência adequada. Além disso, é importante que aqueles que convivem com os portadores de distúrbios de aprendizagem evitem chamá-los de "preguiçosos" ou "burros", como infelizmente acontece muitas vezes. Inclusive, algumas estrelas já duvidaram de suas capacidades (ou mesmo professores e familiares) quando lutavam com tarefas que pareciam fáceis para outros e não tinham conhecimento de seus diagnósticos. Clique na galeria e conheça as celebridades que superaram as dificuldades por conta dos distúrbios de aprendizagem e foram bem-sucedidas em suas respectivas carreiras.

© <p>AgNews/Van Campos </p>