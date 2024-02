Após pausa na carreira, Lewis Capaldi aparece passeando com amigo

Boas notícias para os fãs de Lewis Capaldi! O cantor, que recentemente fez uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental, parece estar melhorando.

Novas fotos, publicadas pelo Daily Mail, mostram Capaldi, de 27 anos, caminhando pelo norte de Londres com um amigo. O artista está com um visual descontraído, vestindo tênis pretos e roupas de esporte, e parece tranquilo enquanto passeia com o amigo.

© Getty Images

Em setembro de 2022, Capaldi revelou que foi diagnosticado com síndrome de Tourette.

