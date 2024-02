A longa lista de modelos da Playboy que morreram de forma suspeita (2024 tem um caso)! - Mistério envolve os fins horríveis que muitas Coelhinhas da Playboy encontraram. A morte parece cercar essas modelos da famosa revista masculina. Os falecimentos suspeitos datam de 1962 até 2024! A mais recente perda foi de Masuimi Max, uma modelo e atriz que foi encontrada morta em sua casa em Las Vegas em 25 de janeiro de 2024. As autoridades responderam a uma chamada de emergência pela manhã em sua residência e a encontraram sem vida. Eles dizem que não houve sinais imediatos de crime, mas que sua morte será investigada. Ela tinha 45 anos quando faleceu. Masuimi Max começou sua carreira em 2000 e teve rápida ascensão como modelo para grandes revistas como Playboy, Maxim e Alt Magazine. Ela também teve vários créditos em filmes B como 'Cornman: American Vegetal Hero' e 'Giantess Battle Attack', bem como um papel não creditado em 'xXx 2 - Estado de Emergência' (2005), estrelado por Samuel L. Jackson e Ice Cube. Mais tarde, ela usou seu estilo alternativo para apostar em shows de cabaré com tema de terror. Para conhecer outras histórias sinistras sobre as musas da revista adulta, navegue pela galeria e descubra as trágicas, bizarras e ainda inexplicadas mortes de modelos famosas da Playboy.

