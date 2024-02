Fábio Gontijo sobre Jenny Miranda: 'Quase me deixou cego'

Em contraste com a recente comemoração pública de Jenny Miranda sobre o divórcio, o ex-marido da influencer, o médico Fábio Gontijo, tece um relato chocante sobre a relação conturbada que vivenciaram. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele revela ter sido vítima de agressões físicas por parte de Jenny em diversas ocasiões.

Fábio detalha como as "crises" de Jenny se traduziam em violência física contra ele, silenciada por ele por amor e esperança de mudança. Ele relata um episódio específico na virada do ano na Califórnia, onde Jenny "quase [o] deixou cego" usando as unhas. Apesar das agressões, Fábio tentava compreender e relevar, acreditando que as crises da ex-esposa eram resultado de suas dificuldades pessoais.

O médico questiona a postura de Jenny em celebrar o divórcio, considerando o histórico de violência e a postura protetora que ele sempre adotou durante o relacionamento. "O que eu mais fiz pela Jenifer enquanto estivemos juntos foi defendê-la de tudo e de todos", declara Fábio.

A gota d'água que culminou no término foi, ironicamente, mais uma agressão. Fábio se entristece com a atitude de Jenny e a descreve como desconsiderada, levando-o a questionar a veracidade de sua imagem pública.

