Travis Kelce fala sobre novo álbum de Taylor Swift: "É inacreditável"

O jogador de futebol americano Travis Kelce, de 34 anos, do Kansas City Chiefs, não escondeu o orgulho que sente da namorada, a cantora Taylor Swift. Durante uma coletiva de imprensa sobre o Super Bowl, Kelce não conteve o sorriso ao falar sobre o novo álbum da artista, "The Tortured Poets Department".

Ao ser questionado se já havia tido a oportunidade de ouvir o 11º álbum de estúdio da cantora, Kelce respondeu com entusiasmo: "Sim, ouvi uma parte do álbum e é inacreditável! Mal posso esperar para que ela agite o mundo quando ele finalmente for lançado".

Vale lembrar que Taylor Swift anunciou o lançamento do novo álbum no último domingo, dia 4, durante a cerimônia do Grammy.

