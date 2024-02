Príncipe Harry chega nesta terça-feira a Londres

O príncipe Harry deverá chegar a Londres hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro. O duque de Sussex foi visto no Aeroporto Internacional de Los Angeles, de acordo com a revista Hello!.

Harry foi fotografado chegando ao aeroporto num Range Rover preto nesta segunda-feira, dia 5, depois de o Palácio de Buckingham ter anunciado que o rei está com câncer.

Sabe-se que tanto os filhos do monarca, William e Harry, como os irmãos, Ana, André e Eduardo, foram informados pelo próprio rei sobre o seu estado de saúde antes de ter sido comunicado à imprensa.

A notícia de que Harry visitaria o pai em breve já tinha sido dada nesta segunda-feira, mas a data da chegada do duque não havia sido revelada. Harry viaja sem a companhia da mulher, Meghan Markle, nem dos filhos, os príncipes Archie e Lilibet.

