Filha de 'The Rock' recebe ameaças de morte

Ava Raine, estrela do WWE NXT, revelou que recebeu ameaças de morte porque o seu pai, Dwayne Johnson, conhecido por 'The Rock', foi selecionado para uma luta no evento principal contra Roman Reigns na WrestleMania XL.

Ava se referiu ao seu papel como manager do NXT, sublinhando que não tem nada a ver com a seleção do pai, o que enfureceu muitos fãs fervorosos de wrestling.

No X, antigo Twitter, a lutadora contou que recebeu "ameaças de morte por causa de uma situação com a qual não [tem] nada a ver".

death threats over a situation i have nothing to do with … bffr — A V A (@avawwe_) February 5, 2024

