Encontro do príncipe Harry com o rei Charles III durou 45 minutos

Minutos após ser divulgado que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer, a notícia de que Harry, seu filho mais novo, viajaria para o Reino Unido também veio à tona.

A viagem se concretizou conforme antecipado, e Harry deixou os Estados Unidos da América sozinho, enquanto sua companheira Meghan Markle e os dois filhos permaneceram na Califórnia.

O duque de Sussex encontrou-se com Charles III nesta terça-feira, 6 de fevereiro, na Clarence House, residência real situada em Westminster, Londres.

Segundo a correspondente real da BBC, Laura Bundock, o encontro durou cerca de "45 minutos", e dada a brevidade, não parece ter proporcionado uma "grande reconciliação".

"Ainda assim, acho que o fato de o príncipe Harry ter viajado milhares de quilômetros para esta reunião de 45 minutos - e considerando que os dois não se falam pessoalmente há meses - foi muito importante", acrescentou Laura.

A especialista em assuntos relacionados com a realeza britânica destaca que a doença de Charles representa "uma nova realidade e um momento de mudança e incerteza", com a única certeza de que "as coisas serão diferentes, e que não iremos ver muitas vezes o rei nas próximas semanas".

