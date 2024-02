Camaleoa e ousada: A evolução do estilo de Katy Perry! - A cada aparição pública, Katy Perry costumava chamar a atenção pelos looks ousados, glamourosos e modernos. Camaleônica, a diva pop lançou tendências, mas é preciso reconhecer que ela já escorregou em algumas escolhas de moda. Por sinal, você se lembra que já houve uma época que a cantora apostou em figurinos recatados? Em homenagem à estrela, atração confirmada no Rock In Rio 2024, listamos os seus melhores modelitos - e também os mais estranhos! Do início da fama até a atualidade, relembre as produções mais icônicas de Katy Perry! Clique a seguir na galeria!

© <p>Getty Images</p>