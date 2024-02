Príncipe William volta ao trabalho; veja as imagens

Três semanas após a cirurgia abdominal da Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, o Príncipe William retomou suas funções reais. O Duque de Gales teve um retorno duplo nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro, com dois eventos agendados.

Pela manhã, William presidiu a uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor, próximo à sua residência, Adelaide Cottage. Vestindo uniforme militar, o herdeiro do trono realizou a cerimônia à porta fechada, com o Palácio de Kensington divulgando algumas fotografias do evento.

Para a noite, o Príncipe participa da gala anual de angariação de fundos da London Air Ambulance. É possível que William seja questionado pelos jornalistas sobre o estado de saúde do pai, o Rei Charles III, recentemente diagnosticado com câncer, e da esposa, Kate.

A volta de William ao trabalho marca um passo importante na recuperação de Kate após sua cirurgia. A Duquesa de Cambridge está se recuperando em casa e espera-se que retome seus compromissos públicos em breve.

O evento beneficente da London Air Ambulance é uma causa importante para William. A organização fornece serviços de emergência médica aérea para Londres e o sudeste da Inglaterra.

A presença de William na gala será uma oportunidade para ele mostrar seu apoio à organização e também para falar sobre a importância da saúde mental. O Duque de Gales tem se dedicado a aumentar a conscientização sobre a saúde mental e o bem-estar.

