A adorável fotografia de Robert De Niro com a filha de dez meses

Aos 80 anos, Robert De Niro é um pai 'babão' e a mais recente fotografia a que o Page Six teve acesso mostra isso mesmo.

Em conversa recente com a People, Robert De Niro destacou que a filha "é uma bebê adorável e fofa".

Lembrando que além da pequena Gia, que é fruto da relação com Tiffany Chen, o ator é também pai de Drena, de 56 anos, Raphael, de 47, dos gémeos Julian e Aaron, de 28, Elliot, de 25, e Helen, de 12.

Robert De Niro is a proud papa as he holds baby Gia in new photo https://t.co/2Xkxhas43h