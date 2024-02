Cantora com câncer terminal compõe música para garantir futuro do filho

Após mais de dois anos desde o primeiro diagnóstico de câncer, a cantora americana Cat Janice, de 31 anos, recorreu às redes sociais para compartilhar seu último desejo: apoiar financeiramente seu filho, Loren, de sete anos. A artista solicitou aos seus seguidores no TikTok e Instagram que popularizassem a música que compôs para o menino. Ela registrou esta, juntamente com todas as suas outras canções, em nome de Loren, visando garantir um sustento financeiro para ele.

"Todo mundo sabe que estou enfrentando o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e apenas transmiti-la. Espero que gostem", declarou Cat ao divulgar "Dance You Outta My Head", uma canção criada durante um momento de diversão com Loren. "Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e a reproduzissem, porque todos os lucros vão diretamente para meu filho de sete anos que estou deixando para trás."

Na quinta-feira (8), a cantora comemorou nas redes sociais o fato de sua canção ter alcançado a 5ª posição na lista das mais ouvidas da semana no TikTok Billboard Top 50. Em 10 de janeiro, Cat informou à People que ingressou em uma Unidade de Cuidados Paliativos, pois os tratamentos na UTI já não estavam surtindo efeito.

