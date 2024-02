Filho de Toby Keith presta homenagem ao pai após notícia da sua morte

Stelen Covel utilizou sua conta no Instagram para prestar uma emocionante homenagem ao pai, Toby Keith, que faleceu na última segunda-feira aos 62 anos, após uma batalha contra o câncer.

"Você foi o homem mais forte que já conheci. Um lutador. Um verdadeiro titã em sua indústria. Meu mentor. Meu treinador. Meu herói", expressou Stelen Covel.

"Um homem cuja força, coragem e talento só podiam ser superados pela habilidade de ser pai e marido. Seu impacto será eternamente sentido no mundo e por milhões de pessoas, mas ninguém o conheceu como eu. [...] Você foi a luz que me guiou nos momentos mais sombrios", acrescentou, ressaltando a paixão de seu pai pela música.

"No eco eterno do legado de sua música, você me deixa força e fé para enfrentar o silêncio que se segue. [...] A única coisa que eu queria na vida era deixar você orgulhoso. Prometo continuar a te deixar orgulhoso. Não é um adeus para sempre, é apenas um até logo. Te amo", concluiu na postagem.

Veja a mensagem na íntegra:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Stelen Keith Covel (@stelenkcovel)

Stelen Covel é o caçula dos três filhos do renomado artista, fruto de seu casamento com Tricia Lucus. Após se casarem em 1984, Toby Keith adotou a primeira filha de Tricia, Shelley, de 43 anos. A primogênita do casal, a cantora Krystal, nasceu em setembro de 1985, enquanto Covel veio ao mundo em abril de 1997.

