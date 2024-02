Wanessa Camargo e Yasmin Brunet já viveram barracos épicos no Carnaval; lembra? - O Carnaval sempre rende boas histórias e confusões... Inclusive, várias celebridades ganharam os holofotes pelos mais variados motivos. Rivalidades, indiscrições, barracos, bebedeira, constrangimentos, affairs, traição, troca de alfinetadas e acusações de apropriação cultural são alguns dos temas de fofocas que mais dominam a folia. Em 2023, teve ainda ataque de estrelismo, estresses com fantasia, acusação de satanismo, discussão política com fãs e imprevistos até com a menstruação! Inclusive, as novas BBBs Yasmin Brunet e Wanessa Camargo já protagonizaram tretas épicas na folia que deixaram todo mundo de queixo caído! Na galeria, relembre os maiores escândalos e controvérsias dos famosos de outros Carnavais! Clique a seguir na galeria!

