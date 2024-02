'Neymar tendência'; relembre os penteados icônicos do ídolo

Força na peruca? A evolução dos cabelos de Neymar! - Se tem alguém do mundo futebol que não tem medo de mudar o visual essa pessoa se chama Neymar Jr. O Camisa 10 da Seleção Brasileira já lançou muitas tendências entre os boleiros. Cabelo rosa, platinado, dreads, o icônico moicano e até mullet o craque já teve! Além dos vários cortes e tons, o jogador também abusa de acessórios, como chapéus, tiaras e bandanas. Ou seja, os fãs nunca vão ficar entediados com o estilo camaleônico e imprevisível do atleta. Em homenagem ao astro do esporte, que completa 32 anos em 5 de fevereiro, relembramos alguns dos seus looks mais marcantes! Dos estilosos aos bizarros, clique na galeria para ver os cabelos mais icônicos de Neymar!

© <p>Getty Images/Reprodução Instagram</p>