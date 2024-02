George e Amal Clooney aumentam família! Conheça o novo integrante

George e Amal Clooney expandiram a família com um novo membro muito especial: um cão da raça São Bernardo, que recebeu o nome de Nelson, de acordo com informações divulgadas pela revista Hello!.

No último final de semana, o casal foi visto passeando com o novo integrante pelas terras do sul da França, sendo que Amal segurava o amável São Bernardo em seus braços.

Veja as imagens:

