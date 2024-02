Nathalia Santos, "ex-Esquenta!", leva tiro ao sair da Marquês de Sapucaí

Nathalia Santos, de 30 anos, foi baleada em uma tentativa de assalto ao deixar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada da última segunda-feira (12).

A equipe da jornalista, que ficou conhecida como comentarista do programa Esquenta!, apresentado por Regina Casé, revelou detalhes do ocorrido nesta quinta-feira (14) através de uma publicação do Instagram e informou que ela precisou passar por uma cirurgia.

"Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto." diz a nota.

Em processo de recuperação, Nathalia comentou sobre o susto: “Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas,

graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe.” - Nathalia Santos.