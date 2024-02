Cantor do Roxette elogia música de Pabllo Vittar: "Ótima voz"

Nesta quinta-feira (15), passou a circular nas redes sociais um vídeo do cantor Per Gessle, do duo Roxette, onde ele faz uma análise da música 'Pede Para Eu Ficar', de Pabllo Vittar, que é uma versão do sucesso mundial 'Listen To Your Heart'.

O compositor gravou um vídeo assistindo o videoclipe da drag queen e fez uma análise técnica da versão do sucesso gravado por ele: "Essa tem uma batida meio reggae... a letra é mais clássica. Se 'Listen To You Heart' fosse feita hoje, provavelmente seria produzida deste jeito. Por que é um pop/rock clássico, mas com elementos modernos", disse.

Per Gessle elogiou Pabllo Vittar: "Eu adorei. Ótima sonoridade e voz". O artista ainda finalizou comentando o trabalho da drag queen na versão: "Eu entendo o por que essa música é um sucesso, por que o som é muito bom! Tem esse apelo mainstream muito bem feito. Essa música tem a mesma atmosfera da original. Gostei muito", disse.

Leia Também: Shakira anuncia álbum após hit em que alfineta Piqué