Príncipe Harry quebra silêncio sobre câncer do pai em entrevista

Nos Estados Unidos, o príncipe Harry será o destaque da próxima edição do 'Good Morning America', o programa matinal da ABC.

Os teasers promocionais para esta entrevista sugerem que o duque de Sussex abordará o estado de saúde recentemente diagnosticado de seu pai, o rei Charles III, que enfrenta um câncer.

A emissora norte-americana menciona uma "entrevista completamente nova com o príncipe Harry sobre sua vida com Meghan Markle, o estado de saúde de seu pai e seu compromisso com o apoio aos militares feridos".

A entrevista foi conduzida por Will Reeve, apresentador americano e filho do ator Christopher Reeve. O teaser indica que a conversa ocorreu no Canadá, onde Harry e Meghan estão atualmente.

TOMORROW: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/tyNtHnxxpB — Good Morning America (@GMA) February 16, 2024

