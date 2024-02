Luísa Sonza posta primeira foto com novo namorado português

Depois de algumas desilusões amorosas, Luísa Sonza parece ter encontrado o amor novamente.

Começou a circular nas redes sociais uma fotografia romântica publicada no Dia dos Namorados pelo português Luís Ribeiro nos stories do Instagram e na qual era possível o ver abraçando a cantora, de 25 anos.

"My valentine", escreveu ainda na publicação feita numa conta que, neste momento, se encontra privada e, por isso, fora do acesso a quem não o seguia.

o Luis Ribeirinho assumindo a Luísa Sonza ? pic.twitter.com/0tAnLvZmnM — gafespi (@gafespi) February 15, 2024

Neste perfil, Luís soma mais de 14 mil e 900 seguidores. Conta ainda, nas informações pessoais, que é médico de cirurgia plástica e que vive entre Munique, na Alemanha, e a cidade do Porto. Na imagem de perfil mostra-se segurando uma prancha de surf.

Até o momento, nada mais se sabe sobre este romance. Luísa Sonza ainda não se pronunciou publicamente sobre o tema e a imprensa portuguesa, bem como a internacional, continuam sem conseguir ter acesso ao perfil de Luís Ribeiro nas redes sociais. Ainda assim, o jornal O Globo conta que Luís é filho do também cirurgião plástico Serafim Ribeirinho Soares.

Lembrando que a última relação amorosa pública de Luísa Sonza foi com Chico Moedas, a quem a cantora havia dedicado a música 'Chico'. Em 20 de setembro, Luísa participou no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, e lá anunciou o fim do namoro, garantindo que foi traída. Clique aqui para ter acesso a toda a história.

