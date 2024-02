Harry estaria disposto a voltar à realeza para apoiar Charles III

Se for verdade, esta será uma das decisões mais surpreendentes de Harry nos últimos tempos. Segundo o The Times, o príncipe "está disposto a regressar temporariamente ao seu cargo real para apoiar o pai durante o período de doença, revelaram fontes".

Assim, o duque de Sussex assumiria as mesmas funções que tinha antes do 'Megxit', como ficou conhecido o seu afastamento - e o de Meghan Markle - do núcleo sênior da família real britânica, tendo o casal deixando de trabalhar para a monarquia a tempo integral e passado a seguir um caminho independente.

"Numa tentativa de ajudar a resolver a briga na família se diz que o rei e o príncipe Harry tiveram várias 'interações próximas' desde que o rei foi diagnosticado com câncer", diz a publicação.

Segundo fontes da publicação, o duque de Sussex teria dito ainda a amigos que "assumiria o cargo real enquanto o pai estivesse doente".

