Kate Winslet relembra impacto de 'Titanic' na carreira: "Foi horrível"

'Titanic' é um dos grandes clássicos do cinema e o sucesso deste filme foi quase imediato. Tanto que a vida dos seus protagonistas, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, nunca mais foi a mesma.

Numa entrevista ao site Net-a-Porter, a atriz recordou a estreia do filme e destacou o impacto que este teve no início da sua carreira.

"Percebi que ser famoso é horrível", começou por dizer Kate, embora não esconda a gratidão que sente pela oportunidade que lhe foi dada. "É claro que fiquei grata. Eu tinha vinte e poucos anos e consegui comprar um apartamento", acrescentou.

Ainda assim, Kate Winslet abordou o fato de ter sofrido com a "invasão da mídia" na sua vida privada e destaca as várias notícias feitas em relação à sua forma física: "Foi horrível. Se pudesse, na época teria dito aos jornalistas: 'não se atrevam a tratar-me assim'. Era uma mulher jovem, o meu corpo estava mudando, estava descobrindo isso e sentia-me profundamente insegura, estava com medo e tornaram tudo ainda mais difícil do que já era. Foi bullying".

Por fim, Winslet deixou claro que não encara 'Titanic' como "um fardo", até porque o mesmo "continua deixando as pessoas felizes quando o reveem".

