Alexandre Correa vai à Justiça e pede prisão de Edu Guedes

O caso envolvendo Alexandre Correa, Ana Hickmann e Edu Guedes ganhou mais um capítulo neste sábado (17). De acordo com informação da Revista Quem, o empresário pediu que a ex-mulher e o chef de cozinha fossem multados no valor de R$ 500 mil por constrangimento, coação e alienação parental - além de pedir a prisão do influenciador.

A ação foi movida depois que Hickmann afirmou que Alexandre teria 'constrangido' a ex e descumprido a medida protetiva acionada por ela. Na situação, ele estava devolvendo o filho, Alezinho, de nove anos, após uma visita. A comandante do Hoje em Dia teria protocolado uma petição com este motivo com seu suposto namorado, Edu Guedes.

