Ana Paula Siebert celebra seus 36 anos na companhia da família Justus

Ana Paula Siebert, que completou 36 anos neste domingo (18), celebrou seu aniversário ao lado de parte da família. A festividade incluiu um bolo supercolorido em harmonia com seu vestido, enquanto as velinhas foram apagadas na mansão do casal. Na comemoração estavam presentes o marido, o empresário Roberto Justus, de 68 anos, sua filha Rafaella Justus, de 14 anos, fruto do relacionamento anterior de Justus com Ticiane Pinheiro, e Vicky, de três anos, filha do casal.

Antes da festa, Rafaella parabenizou a madrasta, revelando também um curativo no nariz devido a uma cirurgia para corrigir desvio de septo.

"Feliz aniversário, Paula. Dia da pessoa com a melhor energia, que torna tudo mais alegre com sua luz, conquistando tudo com seu trabalho dedicado. Minha parceira em cuidados com a pele, moda, maquiagem, fofocas e na vida. Sou muito grata por tê-la ao meu lado. Apenas quem a conhece entende o privilégio. Você é a melhor 'boadrasta' que eu poderia ter. Te amo muito. Obrigada por tudo, sempre. Aproveite muito seu ano e conte comigo para tudo", escreveu Rafa em sua homenagem.

