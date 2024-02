Karoline Lima desabafa após pai da ex de Léo Pereira chamá-la de 'resto'

Karoline Lima utilizou seu perfil no Instagram neste domingo (18) para abordar a suposta mensagem enviada pelo ex-sogro de Léo Pereira, Sérgio Castro, pai de Tainá Castro, ao jogador do Flamengo. Alegadamente, Castro compartilhou um vídeo nas redes sociais revelando a conversa na qual xinga Pereira, chamando-o de "pangaré", acusando-o de "pegar o resto dos outros", e ainda exige que o atleta arque com os custos da faculdade de sua ex, estimados em cerca de R$ 350 mil.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Em seu desabafo, Karoline expressa sua frustração: "Não é possível que um dia eu acorde e não tenha meu nome na boca de alguém. Por mim, todos poderiam se entender e seguir em frente. Arrumem algo produtivo para fazer, lavem louça, promovam um churrasco, vivam a vida. Façam algo útil". A influenciadora ironiza a situação e continua: "Se alguém souber de um pastor, benzedeira ou serviço de igreja a domicílio, por favor, me indiquem. Preciso de uma proteção espiritual".

Karoline, ao lado de Léo, finaliza com humor: "Estou estressada", e Léo complementa: "Não se estresse, a vida é bela".

