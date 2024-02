Fã de Taylor Swift morre a caminho do show da Eras Tour na Austrália

Uma fã de Taylor Swift morreu numa colisão, na quinta-feira, dia 15, enquanto estava a caminho do show da estrela pop em Melbourne, Austrália.

Mieka Pokarier, de 16 anos, morreu no local, de acordo com o Weekend Australian. A sua irmã Freya Pokarier, de 10 anos, foi transportada para o Hospital Westmead de Sydney em estado crítico e colocada em coma induzido.

Mieka estaria sentada no banco do passageiro da frente no momento do acidente frontal, enquanto a sua irmã estava no banco de trás.

A mãe das jovens conduzia o SUV da família quando colidiram com um semirreboque. A mulher sofreu apenas ferimentos ligeiros, tal como o condutor do camião.

A notícia comovente chega meses depois de uma fã de 23 anos ter morrido devido ao calor extremo em um show da Eras Tour no Rio de Janeiro.

A fã brasileira Ana Clara Benevides desmaiou no espetáculo depois de esperar horas para entrar no local sob altas temperaturas. Acabou morrendo no hospital.

