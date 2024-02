Jeremy Renner aparece de surpresa no People's Choice Awards

Depois de ter sofrido um grave acidente com um limpa-neves, que o deixou em estado crítico há mais de um ano, Jeremy Renner surgiu de surpresa no evento de entrega do People's Choice Awards, neste domingo.

Quando subiu ao palco do Barker Hangar em Santa Monica, na Califórnia, para apresentar o primeiro prêmio da noite, o ator confessou: "Devo dizer que é bom estar de volta".

"Este ano foi uma jornada e tanto e estou feliz por estar aqui com todos vocês", acrescentou, tendo recebido um grande aplauso do público. Veja o momento na publicação abaixo:

Jeremy Renner in the building presenting the award for The TV Performance of the year to our winner Billie Eilish! #PCAs pic.twitter.com/zNfkeOOvh7