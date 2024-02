Aos 53 anos, Naomi Campbell brilha em desfile de moda

No último sábado (24), a Semana de Moda de Milão teve um de seus momentos mais esperados: o desfile da Dolce&Gabbana. A marca italiana reuniu um time de estrelas na passarela, incluindo Irina Shayk, Eva Herzigova e a icônica Naomi Campbell.

Naomi, aos 53 anos, impressionou a todos com sua sensualidade e presença marcante. Sua performance no desfile é ainda mais notável se considerarmos sua idade, provando que ela continua sendo uma das modelos mais poderosas do mundo.

Confira as imagens deste evento imperdível na galeria.

