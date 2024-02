Rei Charles III vê volta do filho Harry à realeza com bons olhos

Num momento em que Charles III está focado em vencer a luta contra o câncer, muito se tem falado sobre o regresso de Harry aos seus compromissos reais, dos quais abdicou em 2020.

O príncipe deixou o cargo de membro sênior da família real britânica, bem como a esposa, Meghan Markle, mas a atual conjuntura poderá levá-lo a regressar ao Reino Unido com a família e a assumir novamente o seu papel na realeza.

O Mirror recorda que Charles III foi confrontado com esta possibilidade durante uma visita que fez ao campus da University of East London's Stratford, na capital inglesa, ainda no ano passado, e que o monarca reagiu positivamente à mesma.

"Traga Harry de volta, por favor. Pode trazê-lo de volta?", questionou um popular, com Charles dizendo: "Seria bom". A rápida e fria resposta foi dada antes de o rei continuar depois o seu caminho.

Estas declarações vão ao encontro de uma opinião generalizada de especialistas em assuntos reais que reconhecem a vontade que Charles III terá de se reconciliar com o filho mais novo, fruto do relacionamento que manteve com a princesa Diana.

Importante sublinhar que horas depois de ter anunciado publicamente que foi diagnosticado com câncer, o rei britânico recebeu a visita do filho. Harry viajou dos Estados Unidos da América para Londres de forma a ter um encontro de aproximadamente 30 minutos com o pai.

Leia Também: Érika Hilton pede investigação sobre despesas com estadias de Bolsonaro no Bandeirantes