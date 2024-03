Billie Eilish terminou com namorado depois de sonhar com Christian Bale

Billie Eilish terminou uma relação amorosa depois de ter sonhado com o ator Christian Bale.

A revelação foi feita pela própria cantora numa entrevista.

"Há alguns anos tive um sonho com o Christian Bale. Estávamos num pequeno café, banhados com a luz do sol. Isso me fez perceber que tinha de terminar com o meu namorado", contou.

O irmão, Finneas O’Connell, também presente na entrevista, começou a rir neste momento.

"É sério", notou Billie ao ver a sua reação. "Acordei e voltei a mim mesma", completa.

