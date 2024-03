Ashley Tisdale fala sobre afastamento de Vanessa Hudgens

No episódio desta terça-feira (7) do programa "Watch What Happens Live" com Andy Cohen, Ashley Tisdale abordou os rumores de que ela e Vanessa Hudgens não são mais amigas.

Questionada pelo apresentador sobre o que se passa entre elas, Tisdale deu uma resposta breve, sem confirmar ou negar a amizade:

"Há muito tempo que não a vejo. Acho que, obviamente, ela está trabalhando. Eu também estou trabalhando. E tenho uma filha, que é um emprego de tempo integral."

Vale lembrar que as duas atrizes não são vistas juntas desde 2021. No final do ano passado, o afastamento entre elas voltou a ser notado quando Tisdale não foi vista no casamento de Vanessa.

As declarações de Tisdale não confirmam nem negam o fim da amizade, mas alimentam os rumores de que algo pode ter acontecido entre as duas.

