Rei Charles III e rainha Camilla estão deluto após morte de amigo próximo

Chales III e Camilla estão de luto pela morte do capitão Ian Farquhar, amigo próximo dos reis, ocorrida aos 78 anos nesta quarta-feira, 6 de março.

O cavaleiro, antigo escudeiro da rainha Mãe, faleceu em Highgrove, a propriedade de Gloucestershire onde residia numa casa alugada há muitos anos, conforme noticiado pelo MailOnline.

Andrew Parker Bowles, ex-marido de Camilla, descreveu-o como "um verdadeiro homem do campo, um excelente funcionário, um cavaleiro amador corajoso, um intrépido jogador de polo e um orador notável". Em 2023, Farquhar lançou suas memórias no livro 'The Way It Was'.

Casado com Pamela J Chafer desde 1972, o casal teve três filhas juntos.

