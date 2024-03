'Ex' de Matthew Perry pede reabertura da investigação da morte do ator

Meses depois da polícia ter encerrado a investigação sobre a morte de Matthew Perry, em janeiro, uma ex-namorada pede para que seja reaberta.

Numa entrevista ao Mirror, a antiga companheira, Kayti Edwards, mostrou preocupações por causa do histórico do ator que, diz, tinha profissionais de saúde que lhe davam medicamentos em troca de dinheiro.

Lembrando que a estrela de 'Friends' morreu no dia 28 de outubro do ano passado, aos 54 anos, e o médico legista determinou a causa da morte "como sendo os efeitos agudos de ketamina".

"Isto precisa ser visto novamente. Sei que quando o Matthew tomava 40 a 50 Vicodin por dia, ele recebia de uma enfermeira que levava na casa dele", conta a mulher que namorou com o artista em 2006, mas que teria permanecido amiga do mesmo até à sua morte, tendo ainda trabalhado como assistente do ator em 2011.

Kayti diz que ela mesma recebeu um pedido de Matthew para lhe garantir as drogas. "Ele disse: 'Kayti, podes ir buscar um envelope para mim e eu dou-te cinco mil dólares?'. Foi difícil dizer que não a isso. É por isso que quero que as pessoas investiguem a equipe médica para ver se ele tinha algum acordo com alguém para lhe dar ketamina", explicou.

Recordando a fase em que trabalhou como assistente do artista quando o seu vício em drogas falava mais alto, contou que "quando estava viciado era muito assustador".

"Ele era uma espécie de aspirador de pó, de qualquer coisa que lhe metessem nas mãos, o que é muito perigoso. Mas quando estamos perante um consumidor ativo, não podemos dizer-lhe para parar ou tentar pará-lo. Apenas podemos estar lá para os ajudar", compartilhou.

Kayti Edwards disse ainda que o ator "gostava de ficar em casa a ver filmes, ouvir música e cozinhar". E acrescentou que "a maioria das pessoas na sua vida queriam algo dele". "Nunca teve um grupo bom e sólido de amigos que realmente se importassem com ele e não com quem ele era", realçou.

Sobre a última vez que viu Matthew, em Malibu, confessa que "não o reconheceu ao início porque ele estava com mais peso". Na época o ator estava noivo de Molly Hurwitz, o que deixou Kayti surpreendida. No entanto, recorda que o artista "sempre desejou ter uma família".

Após a morte do ator, surgiram rumores de que tinha "atirado uma mesa" a Molly Hurwitz. Kayti destacou que "nunca viu Matthew sendo violento, de forma alguma". "Isso não faz sentido. Mas, mais uma vez, não estou descredibilizando a história".

Kayti Edwards também defendeu que o ator deveria ser, de alguma forma, lembrado no Óscar. "Lembro-me de ter conversado com ele sobre o seu sonho de ser reconhecido não apenas por 'Friends'", lembrou também.

