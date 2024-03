Nasceram de novo? Famosos que escaparam de acidentes aéreos! - No geral, viajar de avião é muito seguro é considerado um meio de transporte de baixo risco. Mas quando as coisas saem do previsto, elas tendem a dar muito errado. Em alguns casos não há nada que o piloto possa fazer, mas em outros a competência e habilidade do comandante podem fazer toda a diferença e evitar desastres aéreos. Na galeria, veja as celebridades que não só escaparam de acidentes de avião como sobreviveram literalmente para contar suas histórias!

© Getty Images/TV Globo