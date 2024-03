Atriz Olivia Munn é diagnosticada com câncer de mama aos 43 anos

Em um comunicado comovente publicado em suas redes sociais na quarta-feira (13), a atriz Olivia Munn, de 43 anos, revelou que foi diagnosticada com câncer de mama. A estrela, conhecida por seus papeis em "The Newsroom", "X-Men: Apocalipse" e "O Predador", compartilhou a notícia com seus cerca de três milhões de seguidores, buscando inspirar e confortar outras pessoas que enfrentam a mesma batalha.

"Fui diagnosticada com câncer de mama", escreveu Munn. "Espero que compartilhar isto ajude outras pessoas a encontrar conforto, inspiração e apoio nas suas próprias jornadas."

Veja abaixo o emocionante desabafo de Olivia Munn.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por o l i v i a (@oliviamunn)

