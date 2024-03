Imprevistos bizarros que os famosos tiveram no dia do casamento! - Sempre há algo que não corre como o planejado às vésperas ou no dia do casamento. Pode ser um imprevisto com o vestido de noiva ou contratempos na recepção da festa. Mas há coisas realmente difíceis de se prever... E os ricos e famosos também não estão imunes a situações inesperadas. Por exemplo, como contornar incidentes envolvendo gafes, problemas de saúde ou fenômenos da natureza? Na galeria, surpreenda-se com algumas das eventualidades vividas pelas estrelas no dia em que subiram ao altar (e como elas reagiram)!

© <p>Getty Images</p>