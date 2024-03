Rafa Justus conta ter feito duas cirurgias estéticas: 'Resolvi responder'

Rafaella Justus abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram nesta terça-feira, 19, e durante a interação com seus seguidores, revelou ter passado por duas cirurgias estéticas.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que está prestes a completar 15 anos, compartilhou detalhes de sua vida pessoal e também sobre seus planos para a festa de debutante. "Sim, fiz! Como muitos me perguntam, decidi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, fiz a ortognática", revelou.

A ortognática é um procedimento que visa alterar as estruturas ósseas da mandíbula, maxilar ou queixo para melhorar a mordida, a respiração e também modificar a aparência facial.

Um seguidor perguntou a Rafaella por que ela não visita sua irmã Fabiana Justus, que está passando por tratamento contra o câncer.

"Eu adoraria poder visitá-la, é indescritível o quanto gostaria. No entanto, a Fabi não pode receber visitas devido à sua imunidade. Mas se pudesse, eu estaria lá imediatamente. Ela sabe o quanto a amo e admiro, e que faria qualquer coisa para vê-la feliz e saudável", respondeu ela.

A festa de 15 anos de Rafaella está marcada para o dia 21 de julho. Ela compartilhou que inicialmente não teria um tema específico, mas agora optou por um: "No começo, eu estava pensando em não ter um tema, mas agora decidi: quero algo bem no estilo princesa, com muitas flores e detalhes", acrescentou, mencionando também que a cor predominante da festa será o rosa.

