Keanu Reeves ostenta novo visual em gravações de filme

Keanu Reeves está de volta ao set de filmagens e com um visual renovado! O astro de Hollywood foi flagrado com um corte de cabelo mais curto do que o usual durante as gravações de "Outcome", novo filme dirigido por Jonah Hill.

Imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostram o ator, de 59 anos, com um visual mais jovial e despojado.

No longa, segundo o Entertainment Tonight, Reeves interpreta Reef, uma estrela de Hollywood em declínio que precisa confrontar seu passado e corrigir seus erros após a revelação de um misterioso vídeo antigo.

Keanu Reeves is back on the set of ‘Outcome,’ directed by Jonah Hill, and showing off a fresh new haircut.



